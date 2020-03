Coronavirus, il sindaco di Osimo chiude le scuole fino al 10: «Dobbiamo provvedere all'igienizzazione dei plessi»

sanificare tutti gli ambienti scolastici

OSIMO -, due giorni di vacanza in più per gli studenti di. Il sindaco Simone Pugnaloni ha infatti deciso di prolungare di due giorni la chiusura, oltre al limite previsto dall'ordinanza regionale sul contenimento dell'infezione da, per. «Nel rispetto dell'ordinanza dello Stato - ha scritto Pugnaloni sulla sua bacheca-, dell'ordinanza del Presidente della Regione Marche, approfonditi i compiti specifici rimasti nelle competenze del Sindaco, ho ritenuto necessario, per una maggiore tutela della cittadinanza osimana,nel rispetto delle indicazioni Dpcm, di adottare un'ordinanza per la sanificazione di tutti i plessi scolastici e delle relative palestre presenti nel territorio osimano ed allungare la chiusura scuole e palestre fino a martedi 10 marzo per permettere di svolgere al meglio il procedimento di igienizzazione».