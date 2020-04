Il virus irrompe nella casa di riposo: due morti e quattro contagiati. Annuncio choc del sindaco in diretta Facebook

LORETO - Quattro ospiti contagiati e due deceduti. L’esito dei tamponi effettuati sui pazienti con gravi sintomi influenzali ha confermato il timore che da giorni aleggiava tra le stanze dell’Oasi Ave Maria di Loreto. Il Coronavirus non ha risparmiato la residenza protetta per anziani, una delle quattro presenti nel comune mariano, che oggi piange le sue prime vittime.

A darne notizia, alle 19 di ieri in diretta Facebook, il sindaco Paolo Niccoletti al termine della riunione del centro operativo comunale. «Ho il dovere di informarvi che quello che è capitato in tante parti di Italia e vicino a noi, è successo in una delle case di riposo del nostro territorio e oggi ne abbiamo avuto conferma. Presso l’Oasi Ave Maria, a seguito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi, sei ospiti sono risultati positivi al contagio da Coronavirus».



«La direzione della casa di riposo è in costante contatto con l’Asur Marche – ha sottolineato il primo cittadino – e le autorità preposte, compreso il Comune, seguono il caso. Si assicura il controllo di tutti i protocolli mentre si stanno adottando tutte le prescrizioni e raccomandazioni dell’Organismo mondiale della sanità, compreso l’isolamento di alcuni dipendenti. Due dei sei ospiti contagiati sono deceduti a causa del virus. Entrambi avevano 94 anni e patologie pregresse legate all’età».

Al termine del video, l’accorato appello alla cittadinanza: «I prossimi giorni saranno i più difficili in ordine all’emergenza ed abbiamo la necessità di rispettare i decreti, le ordinanze e le norme emanate dal Governo e dalla Regione. Dobbiamo dimostrare disciplina, responsabilità e altruismo: rimaniamo a casa». Sono settimane cruciali nella lotta all’epidemia e Amministrazione loretana sta mettendo in campo diverse iniziative.

Dalle operazioni di disinfezione di strade, marciapiedi e corrimano ripartite ieri, al servizio gratuito di supporto psicologico telefonico alla cittadinanza e agli operatori sanitari e dell’emergenza al numero 800 947252 (dal lunedì al venerdì ore 11-13 e 16-18), dalle mascherine distribuite alla Croce Rossa, all’ospedale e alle case di riposo a quelle in tnt, riutilizzabili fino a cinque lavaggi, rese reperibili nelle farmacie pubbliche al prezzo di 1,50 euro più Iva, senza alcun rincaro. Una iniziativa frutto della collaborazione con Confezioni Europa, Scatolificio Mengoni, Grafiche Antonietti, Opere Laiche e Loreto Multiservizi. Sono state approntate anche le misure per contenere l’emergenza economica. «Stampa dei voucher di acquisto, modello di domanda, elenco degli esercenti aderenti all’iniziativa: tutto sarà pronto entro pochi giorni – ha rassicurato Niccoletti in merito ai buoni spesa alimentari -. La Giunta ha deciso di incrementare la cifra che erogherà il Governo, per arrivare, se servirà, al raddoppio della stessa. Nessuno dovrà sentirsi abbandonato, ma nessuno dovrà approfittare della situazione, per questo verranno inserite modalità di controllo delle dichiarazioni».

