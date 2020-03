Ancona, padre di famiglia dona lo stipendio di marzo alla Croce Gialla: «Comprate le mascherine»

ANCONA - «Cosa darei per salire sopra quelle ambulanze per aiutare il prossimo come voi mi avete insegnato in questi mesi ma esigenze lavorative ed impegni di famiglia al momento mi tengono lontano dalla Croce Gialla. Per questo motivo ho deciso di donarvi lo stipendio del mese di marzo per l’acquisto di mascherine. Ci abbracceremo ad emergenza passata ora dobbiamo solo pensare a tutelare i nostri ragazzi che salgono sopra le ambulanze per aiutare il prossimo. Vi sono vicino, stringo la cinghia adesso bisogna davvero aiutare chi ha bisogno».

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, altri 23 morti in un giorno nelle Marche, tra loro una donna di 48 anni e un uomo di 58. Corsa verso il picco: sono 114 le vittime

Mascherine e igienizzanti a prezzi astronomici: profumeria nei guai per speculazione sul Coronavirus

A scrivere è un volontario della Croce Gialla di Ancona, un padre di famiglia che ha deciso di donare lo stipendio del mese di marzo all’associazione che in questi giorni è in piena emergenza dovuta alla mancanza di dispositivi di protezione. Dopo le donazioni avute dalla Ferramenta Moroni e dalla Blp ferramenta e vernici di via Caduti del Lavoro nella giornata di ieri mascherine sono state donate dalla Isa Yacht con un responsabile del cantiere che ha consegnato questi dispositivi direttamente alla sede della Croce Gialla in via Ragusa ad Ancona. Mascherine donate anche dalla ditta Punto Acqua sempre di Ancona e dal Club Cricket formato per lo più da stranieri la cui sede si trova sempre in via Ragusa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA