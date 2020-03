Coronavirus, traghetto da Ancona fermato a Spalato: per gli italiani a bordo quarantena o rientro immediato. Linea sospesa

ANCONA - Fermato a Spalato il traghetto "Marco Polo" partito dal porto di Ancona, controllati per il Coronavirus tutti i passeggeri a bordo della nave.

LEGGI ANCHE:

L'allarme Coronavirus non molla la presa: 85 nuovi contagiati nelle Marche, il totale è 479/ La mappa del contagio in tempo reale

E' una donna 83enne la prima vittima maceratese del Coronavirus. Altri contagiati: c'è anche un medico

Secondo quanto riferito i media locali, nessuno a borde della nave averbbe presentato i sintomi di contagio. Per i 57 passeggeri croati è stato disposto l'isolamento, mentre per i 7 italiani la scelta è tra il ritrono in patria e la quarantena in Croazia. Inanto la compagnia Jadrolinija ha comunicato la sospensione momentanea del collegamento con Ancona.

Ultimo aggiornamento: 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA