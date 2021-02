Il sindaco positivo al Covid: «Anche alcuni collaboratori. Giusta la scelta della zona arancione»

JESI - Anche il sindaco di Jesi, Massimo Bacci, è risultato positivo al coronavirus. É stato proprio lui a renderlo noto in un post su Facebook, dove ha anche rivendicato la fondatezza della scelta di porre il proprio comune in zona arancione Covid.



"Alla fine - ha scritto bacci sui social - il focolaio sviluppatosi in Comune è arrivato anche a me. Malgrado sia stato estremamente scrupoloso, sono infatti risultato positivo al tampone, al pari di alcuni mei collaboratori.

Sto abbastanza bene e continuerò il mio lavoro da casa. Resto sempre più convinto dell’opportunità della decisione assunta con misure più stringenti per contenere questo subdolo contagio. E rinnovo l’invito a tutti per la massima attenzione e collaborazione".

