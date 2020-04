Marco ucciso dal Coronavirus a 56 anni, cordoglio per l'autista di bus e responsabile del coro della parrocchia

JESI - L’ultima nota, quella più triste, per il maestro Marco Delpriori, 56 anni, responsabile del coro della parrocchia San Massimiliano Kolbe e di professione autista di bus per le autolinee Sacsa. Era malato da circa un mese, tutti i sintomi del feroce Covid-19, fino all’aggravarsi delle condizioni, il ricovero d’urgenza all’ospedale Carlo Urbani dove ieri nel tardo pomeriggio si è spento, dopo aver combattuto con tutte le sue forze.

LEGGI ANCHE:

Quarantena e 600 tamponi nella nave da crociera Covid. Banchina di Ancona bloccata per mesi?

Coronavirus, tornano a salire i positivi nelle Marche: sono 76 in un giorno. Totale oltre quota 6mila

Originario di Maiolati Spontini, ma da anni residente a Jesi, era conosciuto soprattutto per la sua carriera musicale (era diplomato al Conservatorio in contrabbasso) e per la passione con cui dirigeva il coro parrocchiale di San Massimiliano Kolbe. Proveniva da una famiglia di musicisti, che gli avevano inculcato l’amore per la nobile arte e lui, a sua volta, l’aveva trasmessa alle due giovanissime figlie Claudia che suona il violino e Cecilia, l’organo. Lascia nel dolore la madre, la moglie Lucia, insegnante di sostegno all’istituto Cuppari e i fratelli Cristiano e Luca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA