Don Pierluigi, il parroco che confessa via Facebook ai tempi del Covid-19: «E' ora che passi a Sant'Ignazio»

FILOTTRANO - Una sperduta chiesina in mezzo alla campagna di Filottrano, in località Sant’Ignazio di Loyola. Ecco Don Pierluigi Pesaresi; il fisico di questo umile prete non è più quello di quando era trentenne ed aveva il vizio di arrampicarsi sul tetto della chiesa, non per dire messa, come si fa oggi al tempo del coronavirus, ma per controllarne la stabilità e osservare il panorama dall’alto; e anche per stare più vicino a Dio.

Don Luigi è un bravo confessore. Va sempre in cerca dei suoi potenziali penitenti, specialmente su Facebook; Don Luigi passa ore intere a leggere i commenti di tutti i suoi parrocchiani e quando vede che qualcuno “cade in tentazione”, pubblicando contenuti contro la Chiesa o contro la morale, lo chiama al telefono e candidamente gli ricorda che è un “pezzo che non passa a Sant’Ignazio”. Don Luigi ascolta tutti, prega per tutti e benedice tutti.

