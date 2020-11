Uno viola il coprifuoco e danneggia un'ambulanza, un altro pizzicato in giro due volte volte in pochi minuti: fioccano le multe Covid

FALCONARA - Uno viola il coprifuoco per uscire con l’amico e danneggiare lo specchietto dell’ambulanza. Un altro parte da Ancona e arriva a Falconara per farsi una passeggiata in auto. In più, parcheggia sulle strisce pedonali, collezionando sanzioni complessive per 620 euro.

Le uscite serali sono costare care a un peruviano di 26 anni e a anconetano di 33. Il primo è incappato nelle indagini condotte dai carabinieri della Tenenza di Falconara per risalire all’autore dell’atto vandalico che ha colpito la sera del 6 novembre (primo giorno di coprifuoco) un mezzo della Croce Gialla. Il secondo, invece, è stato bloccato due volte in pochi minuti dagli agenti della polizia locale falconarese lo scorso weekend.

