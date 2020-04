Due pezzi più la mascherina: idea "trikini" per l'estate del Coronavirus

FALCONARA - Un’idea, nata un po’ per gioco, un po’ per innato spirito imprenditoriale, che ha fatto il giro del mondo passando per i principali canali social. È il trikini, il modello per cui il costume da bagno viene affiancato dalla mascherina protettiva. In tinta, ovviamente. Un modo per andare al mare e, se le disposizioni governative lo imporranno, continuare a proteggersi senza rinunciare allo stile e al buon gusto. La foto che da giorni sta spopolando online è quella che raffigura un prototipo di trikini realizzato artigianalmente da Tiziana Scaramuzzo, titolare di Elexia Beachwear, un piccolo laboratorio situato in via Buozzi, a Falconara.

Si tratta di un’attività che, prima dell’emergenza Coronavirus, viveva soprattutto della magia dell’estate, producendo costumi su misura e accessori per il mare.

A causa delle imposizioni del lockdown, le creazioni dei bikini si sono dovute fermare. E allora, Tiziana è andata oltre, pensando alla produzione delle mascherine e al loro eventuale abbinamento ai costumi già pronti in negozio.



«Il mio laboratorio – racconta – è legato al periodo estivo e la primavera era il momento in cui le clienti venivano per chiedere un costume su misura. Il lockdown a marzo e aprile, insomma, mi ha tagliato le gambe. In questo momento di immobilismo, l’idea del trikini è nata un po’ per scherzo e dalla domanda di come vivremo questa estate. Il presupposto dell’idea è stata: se si dovesse andare al mare con le mascherine, io ci sono e le propongo per abbinarle ai costumi. Da una parte speravo che questa idea rimanesse sulla carta, perché avrebbe voluto dire essere completamente fuori dall’emergenza. Invece, vedendo il prolungamento del lockdown, alla fine mi sono messa, sotto essendo bloccata con la creazione dei costumi». Da inizio settimana è cominciata la produzione a tutto spiano di mascherine coloratissime e con le fantasie più variegate. L’input è stato dato anche dagli apprezzamenti e dalle condivisioni legate alla diffusione della foto del trikini, arrivata via social anche oltreoceano. Le richieste per i dispositivi, pubblicizzati soprattutto sulla pagina Facebook del laboratorio, sono tantissime. Possono essere indossati sia da adulti che da bambini. «Va detto – continua Tiziana – che non sono presidi medici e che sono lavabili e riutilizzabili, con la possibilità di metterci dei filtri all’interno per una maggiore protezione». Le fantasie delle mascherine sono state scelte anche per stemperare la cupezza data del momento emergenziale. «Spero – conclude Tiziana – di tornare presto a produrre i miei costumi. Ma mi metto a disposizione dei clienti: vogliono una mascherina abbinata al bikini? E che ci vuole, lo faccio, nel mio piccolo cerco di accontentare chi posso. La stagione del trikini potrebbe esplodere già a maggio. Sono fiduciosa perché le cosa possano presto migliorare».

