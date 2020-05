Una guida ubriaca nella ztl, altre due visitano un ragazzo fuori comune: fioccano le multe

FALCONARA - Guida in stato di ebbrezza e infrazioni alle norme per il contenimento del coronavirus: fioccano le multe a Falconara.

LEGGI ANCHE:

Stop "bruciato", tremendo schianto all'incrocio: due feriti

Tutti al mare dal 29 maggio, ma a patti chiari: ecco in 14 punti le regole da rispettare nelle Marche. Niente soldi, distanziati e i rischi per i bimbi

La trovano nell'isola pedonale di via Bixio al volante di una Opel Corsa, con un tasso di alcol nel sangue di un grammo per litro, il doppio del limite consentito per potersi mettere alla guida. Sfortunata la vigilia del Primo Maggio per una 37enne di fuori regione, sorpresa dalla polizia locale di Falconara nella serata del 30 aprile. La donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, le è stata ritirata la patente ai fini della sospensione da parte della Prefettura ed è stata sanzionata per transito vietato per un importo di 87 euro. La giovane ha dovuto parcheggiare l'auto poco distante dal luogo del controllo e raggiungere a piedi la casa di suo padre, dove ha detto che si sta trasferendo. Più salate le sanzioni elevate poco prima alla fermata dell'autobus davanti alla stazione ferroviaria, dove sono state sorprese due ragazze di 25 anni di Chiaravalle. Agli agenti hanno riferito di essere state a trovare il fidanzato di una delle due, in violazione delle norme per il contenimento del contagio. Per entrambe sono scattate sanzioni di 400 euro. Multato per lo stesso motivo e denunciato per aver declinato false generalità anche un ragazzo del Mali residente a Jesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA