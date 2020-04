Alla guida ubriaco e finta visita all'ospedale, oltre alle multe Covid scattano le denunce

FABRIANO - I carabinieri di Fabriano hanno elevato tre contravvenzioni e due denunce a chi esce di casa senza giustificato motivo. Un 46enne è stato fermato mentre circolava in bicicletta. Il ciclista ha consegnato l'autocertificazione con scritto che stava andando all'ospedale Profili per accertamenti.

I carabinieri hanno scoperto che non era vero: denuncia per falso ideologico e multa da 373 euro. Denuncia per guida in stato di ebbrezza e ritiro temporaneo della patente a un 48enne del posto che circolava con un tasso alcolemico a 0.83 g/l. Per lui e il passeggero anche la multa.

