Se ne infischiano del coprifuoco Covid e sono a spasso di notte: sette multati

FABRIANO - Operazione dei carabinieri di Fabriano nell’ultimo week-end: sette multe per aver violato le norme anti diffusione della pandemia da Covid-19 a Fabriano per il mancato rispetto degli orari di coprifuoco. Denunciato a Genga un 30enne sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolemico ben superiore al consentito. Per lui anche il ritiro immediato della patente.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Tutto esaurito all'ora dell'aperitivo, blitz della polizia:... CIVITANOVA Pugno di ferro nei controlli Covid: multati in otto senza mascherina...

LEGGI ANCHE:

Segnalato, infine, alla Prefettura un 35enne, del posto, come assuntore di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana mentre circolava con la propria auto. Disposta la sospensione della patente di guida. Complessivamente sono state impiegate oltre 60 pattuglie e 120 militari delle stazioni di Fabriano, Genga, Sassoferrato, Cerreto D’Esi e i carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile. Controllati 220 veicoli, identificate oltre 230 persone, ispezionati più di 190 attività commerciali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA