Assembramenti senza mascherina: multate dieci persone, sono quasi tutti ragazzi

FABRIANO - Dieci persone, in prevalenza giovani, sono state multate per mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale a Fabriano. A questi si aggiunge un ritiro della patente a carico di un fabrianese per tasso alcolemico superiore al consentito.

E’ il bilancio dell’operazione nel weekend di “Tutti i Santi” dei Carabinieri della Compagnia di Fabriano. Numerosi i posti di controllo istituiti e tante le automobili controllate in città e nel comprensorio. Multati dieci giovani di Fabriano per il mancato utilizzo delle mascherine nonostante l’assembramento. Per tutti la sanzione di 400 euro a persona. Oltre a queste violazioni i carabinieri della stazione di Serra San Quirico hanno multato un fabrianese di mezza età sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a quanto consentito.

