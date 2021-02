Aperitivo fuori tempo massimo: fuggi fuggi tra i clienti, multa Covid soltanto al ristoratore

FABRIANO - Aperitivo di San Valentino fuori tempo massimo: multa Covid da 400 euro al ristoratore dopo il fuggi fuggi dei clienti. Lla pattuglia arriva, verso le 18,30 di domenica, e sorprende diversi clienti in un ristorante che in quel momento avrebbe solo potuto fare asporto o consegne a domicilio. Loro fuggono, ma sono in corso accertamenti per risalire ai clienti che sono usciti quando hanno a visto i carabinieri. Il tutto è avvenuto domenica, prima di cena, a Fabriano.

La multa è stata fatta al titolare di un locale nell’immediata periferia della città dove si stavano consumando aperitivi attorno alle 18,30. Alla vista della pattuglia, infatti, alcuni clienti sono fuggiti per evitare la sanzione, mentre il proprietario dell’attività ristorativa è rimasto da solo sul posto dinanzi ai militari. Alla presenza di piatti imbanditi e bicchieri pieni è chiaramente emerso come a quell’ora, 30 minuti dopo l’orario massimo consentito, alcuni clienti stessero mangiando e bevendo all’interno del locale e così al ristoratore è stata elevata l’ammenda per un importo pari a 400 euro.

