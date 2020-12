Grande affluenza allo screening di massa Covid: stop alle prenotazioni per i test rapidi

ANCONA - Data «l'elevata affluenza» dei cittadini allo screening anti Covid (tamponi rapidi) in corso al

Palaindoor di Ancona, «sono andati esauriti i posti messi a disposizione dall'Asur e pertanto da oggi sono chiuse le prenotazioni». Lo ha annunciato il Comune di Ancona sui propri canali social.

"TAMPONI RAPIDI al PALAINDOOR ESAURITI - si legge nell'annuncio - i posti messi a disposizione dall'Asur per lo screening di massa: resteranno attivi solo i numeri 0712222112 e 2222303 per le residue prenotazioni che si renderanno possibili in caso di eventuali cancellazioni. Coloro che hanno la prenotazione per oggi o domani ma che per motivi personali non possono andare a fare il test, sono pregati di chiamare o cancellarsi direttamente dalla mail ricevuta per rendere disponibile il posto".

