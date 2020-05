Ancona, la Costa Magica è Covid free: trasferiti gli ultimi positivi, presto rimpatriati tutti gli altri

ANCONA - Si avvia alla conclusione la vicenda della Costa Magica, la nave da crociera che era giunta ad Ancona, dopo un lungo peregrinare, con a bordo alcuni membri dell'equipaggio positivi al Coronavirus. La nave era stata respinta da alcuni porti dei Caraibi nei primi giorni dell'emergenza, ma oggi, con il trasferimento dei contagiati, è diventata finalmente Covid free

"Costa Magica: da oggi Covid free - si legge infatti in una nota della regione - Oggi Costa Magica, attraccata al porto di Ancona, diventa Covid free. I 16 membri dell’equipaggio positivi e 6 con esito indeterminato, che necessitano di fare ulteriori due tamponi, sono partiti alle 11,15 di questa mattina verso Firenze, dove saranno alloggiati presso un hotel COVID riservato ai crew member delle navi Costa. Il trasferimento avviene in forma protetta con 4 pulmini messi a disposizione dalla CRI.

Tutti i restanti membri dell’equipaggio (409) verranno progressivamente rimpatriati con un piano di voli che entro poche settimane dovrebbe portare al completo sbarco, ad eccezione di un numero minimo di persone che dovrà comunque rimanere a bordo per assicurare l’armamento essenziale della nave".

