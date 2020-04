Ancona, pipì alla fermata dell'autobus: denunciato per atti osceni e multato per le restrizioni Covid

ANCONA - Fa pipì alla fermata del bus, incurante delle persone presenti al terminal: denunciato un romeno di 66 anni. L’uomo è stato fermato ieri mattina a piazza Ugo Bassi ad Ancona da una pattuglia dei carabinieri della stazione di via Piave, in transito per i controlli anti-Covid. Alla vista dei militari, lo straniero – disoccupato e con precedenti – ha tentato di dileguarsi, ma è stato bloccato.

La denuncia è scattata per atti osceni in luogo pubblico con l’aggravante di aver commesso il fatto in presenza di minori. È scattata anche la sanzione per il non rispetto del decreto “Io Resto a Casa”. Non aveva giustificazione valida per uscire dalla sua abitazione.

