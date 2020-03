Ancona, allarme Coronavirus: graduatoria lampo, 57 infermieri assunti pochi giorni dopo il concorso

ANCONA - Assunzioni lampo per 57 infermieri agli Ospedali Riuniti di Ancona, solo pochi giorni dopo il "concorsone" del 26 febbraio scorso al Palaprometeo di Ancona.

Sono stati 911 gli aspiranti che hanno partecipato alla selezione e 499 di loro sono risultati idonei. È stata formata in soli due giorni la graduatoria: i primi 57 verranno immediatamente assunti a tempo determinato per affrontare l'emergenza Coronavirus. Altri verranno assunti in futuro di fronte ai pensionamenti dei prossimi mesi e per una regolare fruizione delle ferie da parte del personale.



