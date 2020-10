Una trentina di lavoratori contagiati, allarme rosso al cantiere navale: «I tamponi non sono abbastanza»

ANCONA Nei locali o sui ponti: lo spettro del Covid infila la tuta blu e gira nelle navi in costruzione. Fa paura. I contagiati in tutto sono una trentina, si sono succeduti nel corso delle settimane.

L’allarme rosso che da qualche tempo riverbera sotto il Duomo, lunedì baluginava sul tavolo del confronto in prefettura, dove i sindacati hanno poggiato «l’alto rischio di contagio Covid dell’area portuale e nello specifico dello stabilimento Fincantieri, per le complessità della gestione e controllo dei dipendenti delle ditte d’appalto».



Il confronto

All’incontro, a cui hanno partecipato le segreterie Fim Fiom e Uilm e Cgil, Cisl e Uil provinciali, i responsabili dell’Asur, Inail, Nucleo comando dei Carabinieri e l’azienda Fincantieri, è risuonato l’appello dei lavoratori ad ampliare protocollo di prevenzione e sicurezza anti Covid. Tradotto significa: test sierologici per tutti i lavoratori diretti e degli appalti, al fine di fare il punto zero della situazione, per poi proseguire con cadenze da stabilire; il ripristino delle turnazioni per la gestione entrata/uscita; l’incremento dei mezzi pubblici e la necessità di comunicazione dove si verificano casi di positività al Covid, rispetto ai lavoratori coinvolti.

La preoccupazione

La premessa: per i sindacati non basta l’impegno dell’azienda che ha annunciato di voler istituire un piano sperimentale di test molecolari a campione. Sono 50 tamponi a settimana, su base volontaria, nei reparti dove Fincantieri ritiene ci sia più possibilità di un rischio contagio, in collaborazione con l’Asur e strutture sanitarie private. Si parte nei prossimi giorni ma i tempi sono ancora un’incognita. Non è sufficiente, ammonisce Tiziano Beldomenico, Fiom-Cgil. «Andava fatto prima il test a tutti i dipendenti per fotografare la situazione ad oggi, poi a seconda dei risultati decidere di fare lo screening a campione nei reparti più a rischio».

Il nodo

Capitolo turni. «Avevamo deciso insieme nel protocollo le entrate scaglionate dei lavoratori, per spalmare gli ingressi», riprende Beldomenico. Invece. «Invece succede che chi entra alle 5 e dovrebbe finire alle 13, esce alle 17 per lo straordinario e le esigenze di produzione, e il turno della mattina s’incrocia con quello del pomeriggio. Se c’è un positivo, vai a capire con chi è stato in contatto». Insomma si poteva fare di più per i sindacati, che l’8 ottobre scorso hanno indetto lo sciopero per i fantasmi del Covid. «La situazione è preoccupante, al cantiere entrano 4mila lavoratori ogni giorno, sono ammassati e non c’è distanziamento», taglia corto Beldomenico. Le misure anti-virus? «Hanno messo un container all’ingresso con il termoscanner, misurano la febbre e danno la mascherina a chi non ce l’ha. E hanno chiuso le macchinette del caffè. Fine».

L’impegno

L’azienda conferma l’impegno a fare i 50 tamponi settimanali a rotazione, per avere un ampio panorama di tutte le lavorazioni nel cantiere. Sui tempi c’è cautela, perché il nuovo protocollo non è stato ancora firmato, si attendono le linee guida dell’Asur. I test, nelle intenzioni di Fincantieri, serviranno a rafforzare le misure contro il Covid. Fonti interne all’azienda sottolineano che la gestione dei casi di positività ha funzionato - non si trattava di contagi interni ma portati da fuori e scaturiti da scene di vita quotidiana come cene al ristorante, tanto per dire - e il protocollo per affrontare le emergenze ha dato i risultati sperati. Ora lo step ulteriore con le verifiche interne, confidando che possano partire al più presto.

