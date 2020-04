Ancona, l'epidemia di Covid si vede anche in mare: mucchi di guanti e mascherine in acqua

ANCONA - L'epidemia di Coronavirus ha inciso sull'inquinamento ambientale: non solo "ripulendo" l'aria per il drastico ridimensionamento del traffico, ma anche facendo apparire una nuova "specie di rifiuti.

“Vi è poco da dire, sempre le medesime cose. L’inquinamento è solo causa dei comportamenti sbagliati dell’essere umano”. Queste, infatti, le parole di Paolo Baldoni CEO di Garbage Group a commento delle foto postate su Facebook ieri sul suo profilo e su quello dell’azienda. Sono tantissime le mascherine e i guanti raccolte dal Pelikan, l’imbarcazione antinquinamento che opera nello specchio acqueo del Porto di Ancona raccolte ieri mattina. Un rifiuto rarissimo prima, preponderante oggi. “Quella di questa mattina è una dimostrazione tipica, anzi direi scientifica, di un modello di inquinamento e di criticità ambientale. Si parte sempre dall’acquisto e uso di un prodotto da parte dell’uomo e nella pessima abitudine, una volta terminatone l’utilizzo, dell’errato smaltimento di quello che prima era un bene di necessità e che si trasforma, poi, in rifiuto. La causa di tutto questo è sempre la stessa: la totale incuria ed egoistico menefreghismo nei confronti della collettività e dell’ambiente. Ed ecco che, come sempre accade, un pessimo comportamento a terra si ripercuote in mare a dimostrazione che il pianeta e l’ambiente sono in continuo dialogo fra gli elementi terra, acqua e aria. A 40 giorni dall’emergenza pandemica che ha investito il Paese, un rifiuto come mascherine e guanti prima inesistente è oggi fortemente presente su quanto raccolto dal Pelikan”.

