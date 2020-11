Aspetta il figlio fuori da scuola senza mascherina: «Non è obbligatoria». Multato tra gli applausi degli altri genitori

ANCONA - Attende la fine delle lezioni fuori da scuola del figlio, ma non indossa la mascherina: multato dalla polizia locale tra il plauso degli altri genitori presenti. È accaduto questa mattina, di fronte alla primaria “Rodari” di via Brecce Bianche.

All’uomo è stato notificata una sanzione del valore di 400 euro (280 se pagata entro cinque giorni dalla notifica) da parte dell’agente in servizio per facilitare l’attraversamento pedonale dei bambini nel perimetro scolastico. «La mascherina non è obbligatoria» è stata la scusa adottata dal genitore, un anconetano. Ma la legge parla chiaro.

