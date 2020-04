Ancona, da oggi le domande per spendere i buoni spesa. Le richieste al Comune via mail o con una telefonata

ANCONA - Buoni spesa, si parte. Da oggi, sarà possibile presentare domanda per ricevere i voucher destinati a persone e famiglie in forte difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus, e utilizzabili negli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa, presenti nel territorio comunale. Basterà inviare la richiesta (il modulo è disponibile sul sito del Comune e va allegata anche la copia della carta d’identità) alla mail spesacovidancona@ggfgroup o, in alternativa, contattare il numero 071-2133333: entrambi i canali saranno attivi dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18.







Nel secondo caso – da utilizzare esclusivamente se si è sprovvisti di strumenti informatici – sarà l’operatore del call center a compilare l’autocertificazione e ne registrerà la dichiarazione. La modalità di raccolta delle domande sarà gestita in partenariato con Ggf Group e sarà poi la direzione politiche sociali a determinare l’effettivo diritto in 2-3 giorni, comunicandolo ufficialmente al beneficiario. Tutte le richieste verranno prese in esame, non in base all’ordine di arrivo, quindi c’è tempo per presentarle anche nei prossimi giorni. Per la fornitura dei buoni alimentari, il Comune ha ricevuto le proposte di due ditte specializzate, la Repas e la Up Day, e l’amministrazione ha optato per la seconda poiché «la ditta si è resa disponibile ad applicare uno sconto sui buoni cartacei pari al 10%, una commissione a carico degli esercenti pari al 5% e ad attivare entro 15 giorni dall’incarico la modalità elettronica per l’accredito dei buoni spesa, soddisfacendo in questo modo la necessità di ridurre al massimo gli spostamenti sul territorio», si legge nella determina che ha approvato l’avviso pubblico.



Alla Up Day è stata commissionata una prima fornitura di buoni fino al tetto di 200mila euro per valutare l’efficacia della collaborazione e l’effettiva attivazione della modalità elettronica in tempi brevi. L’amministrazione si è riservata di completare la fornitura fino all’ammontare complessivo della misura, pari a 533.545 euro, all’esito positivo della collaborazione. La distribuzione dei buoni agli aventi diritto, in attesa del borsellino telematico, sarà organizzata con modalità che evitino code e possibili assembramenti, con la possibilità di utilizzare le procedure già attivate per l’emergenza Covid-19, anche in relazione alla spesa a domicilio. I sussidi economici sono finalizzati esclusivamente all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, ed il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella richiesta. La platea dei beneficiari è stata individuata tra le persone ed i nuclei familiari in condizioni di indigenza o necessità. Si terrà conto di quanto già individuato dai Servizi sociali o dal Terzo settore, della numerosità del nucleo familiare, della presenza di minori, delle situazioni di fragilità particolari legate all’assenza di parenti o altre reti. Il valore dei buoni spesa (da 20 o 50 euro l’uno) varia a seconda dei componenti il nucleo familiare, e va da 100 euro a 400 euro (fino alla possibilità di estendere a 500 euro in casi particolari, definiti tali dai servizi sociali). Al beneficiario verrà consegnato a domicilio lo stock di buoni spesa utilizzabili esclusivamente per acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Ad esso verrà consegnata anche la lista degli esercizi dove utilizzare il buono. Il Comune ricorda inoltre il conto corrente per le donazioni destinate ai buoni spesa: iban IT 12 0617 5026 0700 0000 971990 intestato a Comune di Ancona c/solidarietà alimentare; causale solidarietà alimentare.