Contagi Covid tra i banchi in Vallesina: quattro classi in quarantena a Jesi e una a Fabriano

JESI - Nuovi casi di coronavirus emergono tra i banchi delle scuole a Jesi e Fabriano. A Jesi sono risultati positivi al tampone due allievi della scuola media Federico II, in due classi separate, mentre sabato sono emersi due casi di bambini contagiati, uno alla scuola elementare Garibaldi e uno alla scuola dell'Infanzia La Giraffa, tutti nello stesso Istituto Comprensivo. Dei quattro positivi, due sono asintomatici e altri due con sintomi lievi; sono tutti in isolamento domiciliare. L'Asur ha disposto la quarantena per studenti e docenti delle quattro classi coinvolte, con rientro a scuola per il 20 e per il 21 ottobre previo tampone negativo.

A Fabriano diciassette ragazzi (con un'età media di 16 anni), un'intera classe dell'Istituto Tecnico Agrario Vivarelli , e altrettanti docenti e personale del convitto, sono in quarantena e si sono sottoposti a tampone, dopo che un compagno di scuola è risultato positivo al coronavirus. I risultati potrebbero arrivare nella giornata di domani. «L'Asur ci ha dato il via libera alla riattivazione del convitto fin da oggi 12 ottobre», spiega il dirigente scolastico.

