Covid, arrivano i test rapidi ma sono solo 1.500. Tutti li vogliono, ecco chi potrebbe averli subito

ANCONA - Arrivano i test rapidi per il coronavirus, ma sono contati: appena 1500 per l’Area Vasta 2, equamente suddivisi tra Distretto sanitario e Dipartimento di prevenzione. Bastano per lo 0,3% della popolazione residente nella provincia di Ancona: un’inezia.

Ovviamente si tratta di una fornitura iniziale: la Regione, a cui per ora sono stati destinati appena 4mila quick-test, si aspetta numeri ben più consistenti per coprire l’intero territorio.

Ma prima c’è da fare i conti con la burocrazia. Giovedì scorso si è chiuso il bando indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in procedura semplificata e di massima urgenza, per la «fornitura di 5 milioni di test per la rilevazione qualitativa di antigeni specifici di Sars-CoV-2 su tampone nasofaringeo o campione salivare»: hanno partecipato 39 imprese, ha fatto sapere Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza sanitaria, ma ora servirà una decina di giorni per valutare le offerte e acquisire il materiale. I test rapidi verranno distribuiti a porti e aeroporti, ma anche ai medici di base e, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, verranno utilizzati anche come strumento di prevenzione nell’ambito del sistema scolastico. Resta da capire chi svolgerà materialmente negli istituti i tamponi immediati, pensati per discernere velocemente i casi sospetti da quelli reali di Covid, in modo da effettuare diagnosi in 15-20 minuti, isolare gli studenti positivi e rintracciare i contatti: un modo per scongiurare la quarantena di massa delle classi, come è avvenuto nelle scorse settimane in vari plessi cittadini, con un risparmio di risorse, meno problemi gestionali per i presidi e una garanzia di continuità per il sistema scolastico.



Le residenze

Parte dei test saranno destinati alle residenze protette che trattano persone fragili, meritevoli di un canale prioritario. Tuttavia, indicazioni precise non sono state ancora fornite ai medici di base che attendono lumi dall’alto. «Da quello che è stato proposto a livello nazionale, anche noi dovremmo ricevere i test antigienici rapidi, peccato che nessuno ci abbia dato disposizioni nei modi e nei tempi - spiega la dottoressa Cinzia Calzolari -. Tra l’altro i quantitativi arrivati sono molto ridotti, ci auguriamo vengano incrementati. Il punto è che non sappiamo nemmeno su quale tipologia di pazienti potranno essere effettuati. Per ora l’attività è stata avviata dai colleghi del Lazio, mentre noi siamo fermi». I medici invocano chiarezza dall’Istituto Superiore di Sanità che ha annunciato la pubblicazione di un documento per precisare a quali target di utenti sono destinati i tamponi molecolari tradizionali (che richiedono non meno di 48 ore per il referto), i test antigenici rapidi con prelievo orofaringeo (già autorizzati per gli screening in porti, aeroporti, scuole e nelle strutture in cui si verificano cluster di Covid) e quelli salivari, in corso di validazione, giudicati più adatti ai bambini.



L’efficacia

Va detto che il test rapido, in grado di fornire un esito attendibile in pochi minuti, in caso di positività richiede un secondo tampone tradizionale di conferma. «I test rapidi funzionano, anche se sono meno specifici e dunque meno precisi rispetto a quelli molecolari - spiega la dottoressa Paola Lodolini, medico Usca, unità speciali di continuità assistenziale -. Sono pensati per soggetti asintomatici che hanno avuto contatti diretti con persone positive: ad oggi, dunque, non rientrano tra le attività delle Usca che si occupano principalmente di pazienti in isolamento domiciliare che richiedono un trattamento con il tampone classico».



