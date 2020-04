Il sindaco alza la voce: «Castighi per chi esce e San Ciriaco virtuale»

ANCONA - I soliti scoppoloni promessi ai furbastri della gita fuori porta e un impegno per il 4 maggio, San Ciriaco patrono di Ancona, che per un incastro del destino cadrà proprio il giorno dopo la nuova scadenza del “tutti a casa” annunciata ieri dal premier Conte. Ci sarà comunque, ha già annunciato il sindaco, una festa collettiva per gli anconetani, anche se solo in maniera virtuale e da remoto, di sicuro senza il minimo assembramento. Intanto però meglio non uscire di casa senza un giustificato motivo, perché anche in modalità smart, il sindaco Valeria Mancinelli non la manda a dire.

«Mantenere la disciplina che ci siamo dati e i comportamenti necessari per il tempo che sarà necessario, sicuramente per questo fine settimana», avverte dagli schermi di pc, tablet e smartphone, dove compare per fare gli auguri di Pasqua («passare oltre in ebraico», ricorda) e ripetere che per chi esce di casa abbagliato dal sole, pur senza necessità, ci sono castighi divini e terreni. «Per chi non dà retta c’è l’azione congiunta di San Ciriaco e della polizia municipale, scoppoloni e multe che... ci siam capiti», ripete bonaria ma decisa. Domenica scorsa, in un altro video sui canali socia, aveva scherzato sulla disponibilità di San Ciriaco in persona («pronto a dare scoppoloni in testa di notte») per far rispettare le regole della quarantena.

«Per passare oltre - ripete augurando la buona Pasqua agli anconetani - bisogna mantenere rigorosamente la disciplina che ci siamo dati, di cui abbiamo scoperto siamo capaci». Valeria Mancinelli esorta gli anconetani a “continuare così”. «Quindi niente gite fuori porta e pranzo pasquale a casa». Il sindaco ne approfitta per invitare i cittadini a sostenere, per quanto possibile, una delle categorie più penalizzate dalle norme anti-contagio. «Ho visto che diversi nostri ristoratori propongono menu di Pasqua con consegna a domicilio. Chi può lo faccia, è anche modo per sostenere attività economiche che in questo momento sono in grande difficoltà». Non sarà l’ultimo ponte di primavera trascorso in casa, dopo la proroga del lockdown decisa ieri dal Governo. Si potrà mettere il naso fuori di casa - se il virus si sarà rarefatto ulteriormente - proprio il 4 maggio, San Ciriaco. Il sindaco aveva già chiarito, prima ancora della proroga, che non ci sarebbero state né la Fiera di maggio né altre feste patronali. «Ho parlato con San Ciriaco e mi ha detto che non se la prende - aveva scherzato in un precedente messaggio -. Festeggeremo in modo nuovo sia il XXV Aprile che San Ciriaco. Stiamo pensando a qualche iniziativa che consentirà anche solo in via virtuale di partecipare a momenti comunitari di festa, con qualche idea originale. Staremo comunque insieme, anche se in modo diverso».

Ieri il sindaco confermava che ovviamente a San Ciriaco ci saranno solo iniziative da remoto: «Sarà coinvolto il teatro delle Muse, ma è chiaro senza pubblico».

