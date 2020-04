Il sindaco Mancinelli scivola sul cuore social: «Non sono riuscita a cancellare»

ANCONA - È bastato un cuore sul post del segretario regionale di Cgil Marche Daniela Barbaresi, che criticava la realizzazione della struttura di terapia intensiva nella Fiera di Civitanova, per scatenare i social. «È stato un semplice errore materiale - ha spiegato in serata il sindaco- Stavo scorrendo sui commenti, poi non sono riuscita a cancellare il cuore». La Mancinelli però non entra nel merito del progetto coordinato dall’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso: «Non ho tutti gli elementi per avere un parere ed esprimermi in materia».

