Oltre cento attività riunite in un Comitato. «Delusi da Comune e Regione. Tasse sospese e take-away, ora ascoltateci»

SENIGALLIA - Stanchi delle pacche sulle spalle i titolari dei locali, costituiti in comitato, vogliono i fatti: il take-away, la sospensione e non il rinvio delle tasse e certezze sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus. Queste le priorità. Si sentono abbandonati, rimbalzati, disorientati e vorrebbero capire in che modalità dovranno lavorare quando finalmente potranno riaprire. Sono oltre cento tra ristoranti e bar. I primi ad attivarsi sono stati quelli del centro storico poi gli altri si sono aggiunti per alzare il volume del grido d’allarme.

«Siamo molto delusi della mancata risposta relativa alla pec inviata al sindaco – lamenta il comitato dei locali di Senigallia, riferendosi ad una lettera inviata diversi giorni fa -. Le richieste avanzate sotto voce, nei modi che la legge ci consente, consistevano nel chiedere di non pagare il suolo pubblico per l’anno 2020 e la Tari solo per i mesi di chiusura». Hanno ottenuto solo la proroga della Tari, come tutti. «Con nostra immensa tristezza non abbiamo avuto una risposta chiara – prosegue il comitato - ma solamente una pacca sulla spalla attraverso una risposta del sindaco pubblicata nel Corriere Adriatico. Siamo 108 attività, tutte unite in questo momento disastroso e le preoccupazioni non sono per il quando riapriremo ma per il come». Una data ufficiale ancora non c’è. Ma quando riapriranno poi come dovranno comportarsi? Non sanno nulla. Prioritario per sopravvivere nel frattempo è il take-away. Finora hanno ottenuto solo una serie di rimpalli.

«Ci stiamo battendo per l’asporto dai locali ma in Regione Ceriscioli non sembra voler ascoltare le nostre richieste – proseguono ristoratori e gestori dei locali -. Ci chiediamo ma i forni e i macellai che fanno servizio da rosticcerie e quindi da asporto non creano assembramenti? Gli affitti arrivano, le bollette anche e la stagione non sarà mai una stagione per non calcolare i danni di essere stati chiusi in periodi come marzo, aprile e buona parte di maggio. Come si può immaginare di pagare il suolo pubblico con il locale chiuso e con un turismo minore quest’estate? Non siamo politici ma non credo che in Regione siano ristoratori o gestori di attività commerciali e forse qualcosina ne capiamo del settore e di cosa è possibile fare e cosa no. Con immenso dispiacere ci sentiamo abbandonati, rimbalzati di qua e di là senza capire la strada maestra. Aspettiamo con ansia una risposta certificata del sindaco Mangialardi – concludono - continueremo ad agire nei canali adatti senza polemica ma con chiarezza e fermezza. In questi momenti le attività commerciali non possono essere abbandonate cosi».

