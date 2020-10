Coronavirus, troppe mascherine sotto il naso: cartellino giallo agli studenti. Pattuglie dei vigili al campus scolastico

SENIGALLIA Troppe mascherine abbassate tra gli studenti fuori dal Campus scolastico dove ieri mattina è intervenuta la polizia locale per i controlli anti-Covid. Insieme alle pattuglie era presente anche il comandante Flavio Brunaccioni. Nessuna sanzione per gli studenti ma vari ammonimenti per quanti non indossavano la mascherina correttamente. E’ stato il sindaco Massimo Olivetti a richiedere i controlli soprattutto per informare sul corretto utilizzo del dispositivo di protezione e sulla necessità di indossarlo, come prevede la legge.



Il richiamo

«Analogamente a quanto avvenuto nel weekend per i giovani della movida – spiega il sindaco Olivetti – monitorati dai nostri vigili che hanno provveduto a dare le corrette informazioni, ed invitare chi non rispettava la legge di adeguarsi, ho chiesto di riproporre lo stesso servizio fuori dalle scuole, in particolare al campus scolastico».

Così è stato. Ieri mattina la polizia locale ha monitorato gli studenti che entravano nei plessi scolastici. «Tutti i ragazzi indossavano la mascherina – rileva Flavio Brunaccioni, comandante della polizia locale – anche se a volte è stato necessario ricordare loro di metterla correttamente». Molti infatti la tenevano abbassata, anche solo parzialmente lasciando il naso fuori. Nessuno ad ogni modo ne era sprovvisto e questo è già un buon segnale. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni. «Chiediamo la collaborazione di tutti nel rispettare le regole – conclude il sindaco – L’impegno dei vigili sarà quello di controllare che tutti le seguano e di intervenire laddove non avvenga. Poi nelle prossime settimane, se ci sarà ancora qualcuno che non si sarà adeguato, verranno elevate le sanzioni. Ora quello che ci interessa è informare il più possibile».

Intanto ieri sono arrivati i risultati dei tamponi eseguiti a chi era entrato in contatto con due persone che frequentano le scuole del campus, che si trovano in quarantena perché hanno un familiare positivo al virus. Le risposte finora arrivate sono negative. Non si registrano casi nelle scuole. Proprio per evitare che venga veicolato il virus all’interno dei plessi e che i ragazzi entrino in contatto anche fuori, senza indossare le mascherine, il sindaco ha voluto che per i prossimi giorni la polizia locale verifichi che i giovani rispettino le regole. Un monitoraggio è stato fatto anche nelle scuole comunali dove sono presenti i vigili tutti i giorni all’entrata e all’uscita. Nessuna irregolarità riscontrata.



