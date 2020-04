Opera Pia Mastai Ferretti, l'incubo prosegue: sono morte altre due donne

SENIGALLIA - Salgono a quattro le morti nella casa di riposo Opera Pia Mastai Ferretti. Ieri mattina sono decedute in ospedale due anziane donne, entrambe positive al covid, anche se ciascuna di loro era in gravi condizioni di salute. Un quadro clinico disperato a cui si è aggiunto l’invisibile e subdolo virus a fare precipitare la situazione. Sono morte in mattinata ad un’ora di distanza l’una dall’altra. All’interno della struttura la situazione è stabile, non si registrano nuovi casi e gli ospiti, anche i positivi, sono sotto controllo. Le due pensionate, che dentro la struttura hanno condiviso anche momenti insieme, hanno avuto lo stesso macabro destino. Hanno contratto il virus nella casa di riposo, sono state ricoverate in ospedale quando le condizioni di salute si sono aggravate e sono morte a distanza di un’ora ieri. Per le famiglie il dolore di non averle potute salutare in struttura, chiusa alle visite non appena è scattata l’emergenza, non aver potuto portare una parola di conforto in ospedale e di non poterle rivedere. Sono già state sigillate le bare come prevede la procedura. L’ultimo ricordo risale all’ultima visita nella casa di riposo.

