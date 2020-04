Opera Pia Mastai Ferretti, scatta l’sos: i decessi adesso sono due

SENIGALLIA - Salgono a due i decessi nella casa di riposo Opera Pia Mastai Ferretti. Il primo caso è insorto il 20 marzo ed ha portato ad individuare una zona covid nella struttura. L’esito dei tamponi sui 120 operatori sanitari, eseguito solo tra il 7 e il 9 aprile, è stato: 8 operatori positivi, di cui 3 asintomatici e quindi presenti al lavoro. Gli altri erano in malattia. Il numero degli ospiti presenti in struttura a fine febbraio era di 228, oltre ai 20 delle residenze. Complessivamente 23 ospiti positivi sono in struttura e 18 ricoverati in ospedale mentre 2 sono morti.

«Il ritardo dei tamponi, non dipendente dalla nostra volontà – scrive il una nota il consiglio di amministrazione - può essere stato il motivo del propagandarsi del contagio. Tuttavia la situazione sta andando verso un significativo contenimento». L’allarme era stato lanciato a fine febbraio alla Regione, quando ancora tutti stavano bene. Nessuno ha mai risposto. «I vari solleciti partiti già da fine febbraio, per avere dagli uffici regionali solo indicazioni dove acquistare il materiale di protezione per il personale – spiega il presidente Vichi - non hanno mai avuto riscontro. Solo a fine marzo sono arrivate un certo quantitativo di mascherine chirurgiche. Si è dovuto ricorrere ad un mercato che è diventato brutalmente speculativo. La stessa proposta di creare anche con altre strutture “Gruppo di Acquisto” per tale materiale, affiancato a quello regionale, non è stata ascoltata. Se le residenze protette avessero avuto attenzione avremmo avuto ben meno problemi».

L’Asur invece ha fatto la sua parte e Vichi vuole ringraziarla. «Il vero problema non è stato il rapporto con le istituzioni sanitarie, sociali ed ospedaliere del territorio. Da questo ne è derivata subito la collaborazione dello staff di Medici senza Frontiere e la presenza di due medici del Gemelli. In particolare la Fondazione riconosce il valore del lavoro svolto dal direttore del Distretto, il dottore Alessandro Marini e della sua collaboratrice, la dottoressa Anna Lentini che hanno seguito da vicino l’evoluzione del rischio contagio e organizzato i tamponi agli ospiti e poi agli operatori. Segnalo anche il sostegno efficace del direttore dell’Ambito sociale e del reparto di Medicina dell’ospedale».

