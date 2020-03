Emergenza Covid-19: dopo il servizio di consegna della spesa e dei farmaci arriva anche il sostegno psicologico gratuito

SENIGALLIA – Cresce il numero di iniziative per dare sostegno a coloro che nell’emergenza dovuta all’espandersi del virus Covid-19 necessitano di assistenza.

LEGGI ANCHE:

Bertolaso positivo al Coronavirus: «Ma continuerò a lavorare per le Marche»

Pochi giorni fa era stato firmato un protocollo tra Caritas e Comune di Senigallia per aiutare la popolazione anziana, sola o in quarantena, nelle prime necessità come fare la spesa, acquistare farmaci e ritirare ricette mediche. Si ricorda che tale servizio, attivo dalle ore 8 alle ore 20 per i residenti nella Diocesi di Senigallia, può essere richiesto chiamando il numero verde 800 76 80 20.

Ora, grazie alla preziosa collaborazione degli psicologi volontari della Società Nazionale di Salvamento di Senigallia, chiamando allo stesso numero e negli stessi orari è possibile richiedere anche un servizio gratuito di sostegno psicologico per affrontare al meglio le ansie e le paure che emergono in seno alla comunità, prodotte dalla grave crisi sanitaria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA