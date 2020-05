Arrivederci Deejay Xmasters: anche il più importante evento italiano dedicato agli action sports slitta al 2021

SENIGALLIA - Arrivederci al 2021 anche per i Deejay Xmasters. II più importante evento italiano dedicato agli action sports si adatta alle disposizioni regionali e governative e sta studiando una soluzione per realizzare iniziative nel corso dell’estate 2020. Appuntamento quindi al 2021, con la decima edizione che si preannuncia ancor più impressionante di quelle passate. Gli organizzatori hanno ufficializzato ieri la decisione dopo un incontro con il sindaco.

«È stato sicuramente produttivo - hanno dichiarato gli organizzatori e ideatori dell’evento Michele Urbinelli e Simone Conti - abbiamo raggiunto una comunione di intenti: rispettare le normative vigenti in maniera di contenimento del Covid-19, dando appuntamento al 2021 con gli Xmasters che tutti conosciamo, e al tempo stesso iniziare un progetto alternativo per realizzare alcune attività e iniziative destinate al nostro pubblico. Abbiamo quindi iniziato a ragionare su un programma Covid Free che ci permetta di andare avanti con il nostro obiettivo: promuovere la cultura degli action sports e diffonderne la filosofia intrisa di valori come il rispetto, l’amore per la natura e il fair play a quante più persone possibile». I Deejay Xmasters, come li abbiamo conosciuti in questi anni, con oltre 60mila presenze in 9 giorni, decine di attività sportive e competizioni, party e concerti danno appuntamento direttamente a un’incredibile decima edizione, in programma nel 2021.

