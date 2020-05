Adottato dal quartiere un 98enne rimasto solo dopo la morte per Covid della sorella

SENIGALLIA - Il Covid gli porta via la sorella e Antonio a 98 anni si ritrova solo. All’improvviso però un intero quartiere, quello in cui vive, si è preso cura di lui. Incredibilmente rispetto alla sua età vive solo, senza una badante, perché ama mantenere i suoi ritmi ed è autosufficiente, nonostante gli inevitabili acciacchi dell’età, dalla sordità alla vista limitata e ai dolori. Agnese, la sorella più giovane, lo aiutava per la spesa, le medicine da comprare in farmacia, le bollette da pagare e la gestione economica della vita quotidiana. Insieme ad Agnese c’era anche un vicino di casa di qualche anno più giovane ma arzillo come lui che gli suonava il campanello per sentire se avesse bisogno di qualcosa. Dopo pochi giorni dal blocco causato dal Coronavirus la sorella si è sentita male ed è stata ricoverata. È risultata positiva al tampone. Il vicino di casa, nel rispetto dell’isolamento, non si è fatto più vivo. Antonio di colpo si è trovato solo e preoccupato per Agnese. Per fortuna l’intero quartiere si è mobiliato per procurargli la spesa, i medicinali, per portargli un pasto pronto. È stato messo in contatto con il numero verde della Caritas che ha così scoperto questa storia di sofferenza. Dopo due settimane di cure ospedaliere Agnese è morta. Antonio non ha potuto nemmeno salutarla ma intanto ha scoperto che c’è un mondo fuori dalle mura di casa che gli vuole bene non lo lascerà solo.

