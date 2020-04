Secondo focolaio sventato: calano i contagi al Grimani Buttari

OSIMO - Quattro contagiati guariti e sventato il rischio di un focolaio esteso ad una seconda residenza. È stata una Pasqua di relativo sollievo alla Fondazione Grimani Buttari. Il presidente del Cda Fabio Cecconi invia da tre settimane a tutti i parenti degli ospiti una mail con un bollettino quotidiano per aggiornarli sulla situazione dei contagi nella casa di riposo di San Sabino, con alcuni consigli pratici per tenersi in contatto con il personale socio sanitario delle cinque residenze e i famigliari degenti, con i quali da inizio marzo possono parlare solo telefonicamente o in videochiamata su tablet.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, oggi i morti nelle Marche sono 15 (728 il totale), il più giovane aveva 55 anni /I dati provincia per provincia in tempo reale

Nell’ultimo bollettino inviato ieri il presidente Cecconi e il direttore sanitario Massimiliano Astolfi hanno informato i parenti dei 190 ospiti che nelle residenze Belvedere, Sorriso, Sollievo e Mimose non ci sono casi di Covid-19. «I quattro ospiti che nei giorni scorsi avevano manifestato sintomi febbrili al Sollievo - si legge nella missiva - sono stati sottoposti a tampone e risultano negativi. Al momento nessuno di questi presenta più sintomi». Tuttavia, considerato il rischio per gli anziani e i precedenti di focolai incontrollati in altre case di riposo, il Grimani Buttari ha deciso di continuare per prudenza a tenere isolati i quattro ospiti del Sollievo sottoposti a tampone fino a quando non perverrà il secondo referto. A preoccupare semmai era stata finora la residenza Rose dove era esploso l’unico focolaio a San Sabino.

Qui ad inizio aprile si era arrivati nel giro di pochi giorni a 22 contagi tra pazienti e personale. Il dato però è in calo e nessun ospite presenta oggi sintomatologia influenzale. Il presidente Cecconi dopo aver isolato la struttura da inizio marzo vietando l’accesso a tutti, salvo il personale, ha poi azzerato la turnazione dei dipendenti delle Rose, evitando di farli girare nelle altre quattro strutture e consentendo loro di dormire nel centro diurno temporaneamente chiuso al pubblico, per evitare di esportare il virus fuori in attesa dei risultati degli eventuali tamponi. Poi, esploso il primo caso alle Rose, è stato attivato un intero reparto Covid al primo piano della stessa residenza per mettere in quarantena man a mano tutti i casi positivi.

Anche per questo il contagio è stato circoscritto e a Pasqua Cecconi ha potuto annunciare i primi quattro ospiti guariti con doppio referto negativo. Sommati ai due decessi interni e a quello in ospedale dell’ultima settimana, i casi di ospiti positivi sono scesi ora a 14 su 35 totali delle Rose. Di questi, uno solo positivo è ricoverato in ospedale dal 12 marzo. Inoltre ci sono 4 dipendenti positivi, tutti asintomatici, ed in attesa dei due tamponi negativi per rientrare. Dopo le polemiche esplose nei giorni scorsi, con le dure prese di posizione del governatore Ceriscioli su Rsa e residenze protette convenzionate come lo è da tempo il Buttari, il presidente Cecconi ha voluto assicurare alle famiglie che «l’attività socio sanitaria è stata sempre disimpegnata correttamente e regolarmente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA