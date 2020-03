Alunni fuori sede, i genitori in ansia. «A Pesaro scuole chiuse per Coronavirus, ma gli studenti possono venire ad Ancona?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «A Pesaro non si va a scuola, però gli studenti pesaresi possono andare nelle scuole dell’Anconetano o all’Università?». Il quesito intasa le bacheche di Facebook pochi istanti dopo l’annuncio del governatore Luca Ceriscioli. Il quale risponde ad ogni utente: «Noi abbiamo chiesto la chiusura delle scuole in tutta la regione, ma questo non è stato accolto. Non è più la Regione Marche che agisce con l’ordinanza, ma il governo con legge ed è stata inserita la provincia di Pesaro Urbino in forza dei 24 casi a oggi positivi al. Terremo monitorata la situazione di Ancona nei prossimi giorni».Ma la risposta non basta a placare ansie e dubbi. C’è chi scrive direttamente al preside, come nel caso di una mamma i cui figli frequentano l’Itis Volterra-Elia di Ancona dove ci sono anche «numerosi studenti provenienti da Pesaro e da Fano». E per questo viene chiesto «se possibile il prolungamento dell’ordinanza di chiusura anche delle scuole della provincia di Ancona».«Io frequento l’Itis a Torrette di Ancona e sono di Fano - scrive un alunno - Come dobbiamo comportarci noi studenti di fuori? Perché se dovessimo venire a scuola tutto quello che è stato fatto non servirebbe a nulla». Allarmate anche le famiglie dei ragazzi che frequentano l’alberghiero Panzini di Senigallia, dove sono numerosi gli alunni pesaresi. «Io frequento l’alberghiero Panzini a Senigallia, è veramente un’assurdità. E cosa mi dite delle corriere? Per raggiungere la scuola devo prenderne due, ma che buffonata è questa?» si sfoga una ragazza. Preoccupati anche i professori. «L’autobus che prendo per andare a scuola dove insegno è stracolmo di studenti di Pesaro e Fano che vanno a scuola ad Ancona, ma che senso ha?» si chiede una docente. C’è poi chi è preso tra due fuochi. «Noi di Ponterio siamo in mezzo a Mondolfo e Monteporzio ma siamo in provincia di Ancona. I i nostri figli vanno a scuola a Mondolfo, Monteporzio e Trecastelli. Facciamo parte di tre comuni e due province» fa presente un’altra mamma. «Noi a scuola e invece quelli del Friuli Venezia Giulia a casa con appena 6 contagiati. Com’è possibile?» si lamentano diversi utenti. «È una regione a statuto speciale» la spiegazione on line.Non manca la bagarre politica. «Un errore grave. Basti pensare che tanti studenti universitari del pesarese studiano ad Ancona, Macerata e Camerino» annota Daniele Berardinelli, capogruppo Fi del Comune di Ancona. «Le scuole hanno vissuto nel caos comunicativo completo: prima chiuse, poi aperte, poi chiuse nuovamente - ricorda il consigliere l consigliere della Lega, Mirco Carloni - Studenti e famiglie lasciate all’oscuro e trattate senza rispetto, come se fosse semplice organizzarsi con i figli e con il lavoro». «Ancora questa mattina (ieri, ndr) le Marche sono lasciate nella totale incertezza e senza risposte - commentavano nel primo pomeriggio il commissario regionale Marche per la Lega, Paolo Arrigoni, insieme ai consiglieri regionali del Caroccio Sandro Zaffiri, Luigi Zura Puntaroni, Marzia Malaigia e Mirco Carloni - Le famiglie non sanno ancora se i bambini potranno andare a scuola oppure se saranno costretti a rimanere a casa».