Coronavirus, la rivincita dei market: nuovi clienti e più ordini

ANCONA - Crescono i rischi, ma cresce anche il fatturato. I supermercati di quartiere sono tra i pochi negozi che nell’emergenza coronavirus possono (devono) stare aperti per garantire a chiunque l’accesso ai generi di prima necessità, con tutto ciò che ne consegue in termini di sicurezza. Ma c’è anche un aspetto positivo. Le restrizioni che obbligano i residenti a fare la spesa sotto casa hanno fatto levitare in maniera consistente il volume di affari.

«Nelle ultime settimane abbiamo visto tante facce nuove – fa sapere Marco Raponi, titolare dei Coal degli Archi e Borgo Rodi - abitanti del quartiere che prima per vari motivi facevano spesa altrove e ora la fanno da noi». Ciò però non vuol dire che ci sia ressa nei negozi. Al contrario. Le presenze sono calate tra il 35 e il 40%, ma il fatturato è aumentato anche del 40–50%. Questo in quanto, da una parte la perdita delle presenze è compensata dal raddoppio, se non di più, delle consegne a domicilio, dall’altra chi acquista in negozio tende a fare grosse scorte, facendo levitare l’importo degli scontrini.

«Se prima lo scontrino medio era di 10 euro, ora è di 40 – rivela Alessandro Fiore del Coal di via San Martino - si comprano soprattutto generi di prima necessità come pasta, sale, farina, zucchero, mentre sono calati molto dolciumi e piatti pronti». Questo, un po’ perché la gente così spera di risparmiare in un momento in cui non per tutti le entrate sono sicure, un po’ perché c’è più tempo per cucinare. «Quando tutti andavano a scuola e al lavoro, molti pranzavano nei bar, nelle mense, nei ristoranti – osserva Raponi - ora mangiano tutti a casa. Questo ha determinato un aumento dei consumi». E in certi casi anche un cambiamento nella composizione della clientela. Per esempio se prima al Coal di via San Martino facevano la spesa soprattutto gli impiegati degli uffici, ora si vedono più che altro residenti, i quali, soprattutto se anziani, optano spesso per la consegna a domicilio. «Se in tempi normali le percentuali tra spesa in negozio e consegna a domicilio erano 90-10, ora sono 50 e 50 – comunica Fiore – anche perché ci chiamano pure da fuori quartiere».

Un impegno gravoso, ma che i negozianti si sobbarcano volentieri per dare risposta ai bisogni dei clienti. «Gestire gli ordini, preparare la merce e organizzare le consegne è un compito non facile – sostiene Raponi - ma che è giusto fare nel rispetto di chi segue alla lettera l’indicazione di restare a casa». Un agire che per altro evita l’affollamento dei negozi e i conseguenti rischi di contagio tanto per il personale che per la clientela. Benché, infatti, ormai tutti i supermercati contingentino gli ingressi e consegnino guanti e mascherine a chi ne è sprovvisto, i timori rimangono, anche perché non tutti i clienti, sebbene la stragrande maggioranza sia molto collaborativa, si comportano bene, con il personale che si è trovato più di una volta a richiamare individui che si avvicinavano troppo agli altri o rifiutavano di indossare le mascherine «in quanto non obbligatorie».

