Per comprare le sigarette fa qualche chilomentro in più e in arriva in centro: la polizia locale lo ferma e lo multa di 400 euro

ANCONA - Qualche chilometro in più pagato a caro prezzo. Da via Flaminia con l'auto fino in centro per comprare le sigarette: gli agenti della polizia locale l'hanno pizzicato oggi nel cuore della citta' e non trovando la giustificazione valida hanno sanzionato l'anconetano con una multa da 400 euro.

Sono proseguiti anche nella giornata di oggi I controlli della Polizia locale dorica che sono stati oltre 300 e hanno riguardato la verifica di 115 veicoli e 181 attività commerciali oltre a persone e parchi.

