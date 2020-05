Portonovo conta i posti persi, la spiaggia libera è invece in alto mare

ANCONA - Il conto alla rovescia è scattato: meno tre giorni dall’inizio della stagione balneare. E Portonovo si prepara ad accogliere i bagnanti, per la prima volta in tempo di Covid 19. Dopo il fine settimana che ha visto il ritorno del passeggio sulle spiagge, ecco il momento clou: tintarella e bagno al mare. Nella baia si lavora duro per adeguarsi alle condizioni di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria e per trovare spazio per tutti. Già diverse le richieste arrivate ai vari stabilimenti balneari, che oggi dovrebbero effettuare la prova ombrelloni, ovvero trovare la quadra fra le misure di distanziamento sociale e gli spazi a disposizione.

E gli operatori, centimetro alla mano, stanno tentando di far fruttare ogni angolo di territorio. «Già lo scorso anno i nostri ombrelloni erano abbastanza distanti - afferma Maurizio Sonnino della Capannina - e quindi riusciremo a mantenere lo stesso numero dello scorso anno, circa 270, di cui 230 stagionali, già tutti confermati. La voglia di mare è tanta, speriamo di far decollare finalmente la stagione». Nel vicino stabilimento da Giacchetti, saranno disponibili circa 120 ombrelloni, rispetto ai 170 dell’anno scorso. Anche in questo caso ci sarà spazio per gli stagionali. Da SpiaggiaBonetti, che ieri ha aperto la ristorazione, sul centinaio di ombrelloni a disposizione nel 2019 ci sarà un taglio del 20%, ma sarà possibile soddisfare gli stagionali tutti i giorni e non a giorni alterni, come era stato ipotizzato in un primo momento.

Dall’altro lato della baia, stessa riduzione percentuale da Giacomo Giacchetti dello stabilimento Il Molo. «Molto dipenderà anche dall’erosione del mare, ma pensiamo che dei 60-70 ombrelloni dello scorso anno (di cui una decina stagionali), a seconda delle condizioni del mare, dovremmo passare ai 40-50 di quest’anno, sempre confermando gli stagionali. Daremo anche la possibilità di una prenotazione quindicinale o al massimo mensile». «Lo scorso anno avevamo 100 ombrelloni - afferma Gianni Boriani dello stabilimento Franco - di cui 35 stagionali. Ora ne avremo circa 75, con gli stagionali confermati». Poi ci sono gli 8-10 ombrelloni di Luca Zazzarini e i 18-20 dello stabilimento Emilia, anche questi tagliati di un terzo.

Discorso diverso per quanto riguarda le spiagge libere, Mezzavalle compresa, per cui c’è una vera e propria corsa contro il tempo, come sottolinea l’assessore Stefano Foresi. «Abbiamo avuto poco tempo per adeguarci - dice -. Ci sono da fare gli affidamenti per bagni, docce, steward. In ogni caso già da sabato proprio gli steward saranno in funzione a Mezzavalle, all’ingresso dello stradello e in spiaggia, per assicurare il rispetto dei 114 stalli per ombrelloni previsti e 498 spazi per i teli. E anche a Portonovo dove ci saranno in totale 495 bagnanti in contemporanea (80 ombrelloni più 172 teli nello spazio ex Ramona, 50+124 alla Torre e 8+61 alla Capannina)». Al contrario delle altre spiagge cittadine, per Portonovo e Mezzavalle, il sabato e la domenica, sarà necessario prenotarsi con una App o a un numero verde .

