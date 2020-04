Passeggiata per due alla Grotta Azzurra: i vigili urbani staccano le multe da 400 euro

ANCONA - Sono scesi alla Grotta Azzurra, nonostante il divieto di accedere alle spiagge, scavalcando le transenne poste in via Panoramica. La passeggiata costerà cara (400 euro a testa) a due anconetani pizzicati dai vigili urbani ieri mattina nella zona del Passetto.

La polizia locale nel pomeriggio è dovuta intervenire anche in via Marconi, dove attorno alle 16 si è creato un assembramento di stranieri davanti a un’agenzia: la titolare aveva deciso di aiutare un cliente in difficoltà con il modulo per il bonus spesa, ma il passaparola è stato fulmineo, tant’è che in molti si sono presentati per le stesse ragioni. È stata la titolare a chiedere aiuto ai vigili che l’hanno invitata a chiudere l’agenzia e poi hanno allontanato le persone, spiegando che per ottenere il bonus occorre inviare la richiesta in via telematica (dal sito del Comune) o allo 071.2133333.

