Passeggia con il cane, ma va a spacciare. Sorpreso dai Carabinieri mentre vende la droga, arrestato

OSTRA - Nella serata di ieri i Carabinieri delle Stazioni di Ostra e Belvedere Ostrense hanno arrestato un uomo di 33 anni per spaccio. I militari, nel transitare nei pressi dell’abitazione del 33enne, sita a Pianello di Ostra, lo hanno visto mentre era a passeggio col suo cane, dirigendosi verso il parco comunale. Lì si è incontrato con un 39enne, di Ostra Vetere, che lo attendeva a bordo di uno scooter. A quel punto il 33enne ha ceduto due flaconi di metadone, ricevendo in cambio 50 euro in contanti. Dopo aver visto la cessione della sostanza stupefacente i Carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato i due soggetti, conducendoli in caserma.

LEGGI ANCHE:

Fa a pezzi la madre morta: «Puzzava, ho tagliato il corpo e l'ho messo nei secchi». Arrestata

Dagli accertamenti svolti è emerso che l’acquirente, che era uscito di casa a bordo dello scooter, non aveva la patente, perché gli era stata revocata, pertanto è stato contravvenzionato per guida senza patente, con una multa da 4000 euro. Inoltre è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Ancona come assuntore di droga. Lo spacciatore invece è stato tratto in arresto in flagranza di reato. A entrambi è stata contestata la violazione dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19, poiché erano all’esterno delle rispettive abitazioni senza una legittima motivazione, violando le norme per il contenimento del contagio da COVID-19.



© RIPRODUZIONE RISERVATA