Il party al Covid Hotel: «Tanti auguri alla 203». Messaggi e pasticcini fuori dalla porta per il compleanno

SENIGALLIA - Buon compleanno alla 203. Festa alternativa per una delle ospiti del Covid Hotel che ha trovato fuori dalla porta biglietti di auguri e pasticcini. È rimasta confinata tra le mura della stanza che le è stata assegnata ma, oltre la porta, l’affetto degli altri ospiti e dei volontari della struttura ha reso speciale una ricorrenza che tutti vorrebbero festeggiare in compagnia di amici e familiari ma che lei ha dovuto invece trascorrere nella sua stanza. La 203. La privacy in questi casi è fondamentale, sono proprio gli ospiti il più delle volte a richiederla. «Aldilà delle porte chiuse, che ogni giorno vediamo, ci sono persone non numeri – raccontano dalla Caritas diocesana che gestisce la struttura -. Per questo abbiamo festeggiato, in un modo sicuramente particolare, il compleanno di una degli ospiti dell’Hotel Covid. Ogni ospite ha potuto scriverle un pensiero che l’operatore ha provveduto a lasciare fuori dalla porta della festeggiata con dei pasticcini».

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, boom di guariti e terapie intensive quasi vuote nelle Marche, ma a Pesaro ci sono 15 nuovi contagi

In questo periodo in molti hanno riscoperto l’importanza della scrittura. L’affidarsi ai biglietti non potendo esprimersi personalmente a causa della distanza imposta dall’emergenza sanitaria. Distanza che, per gli ospiti del Covid Hotel, realizzato in collaborazione al comitato “Un aiuto per l’ospedale di Senigallia”, significa isolamento. Non possono uscire dalla stanza. Cibo, acqua e tutto ciò di cui hanno bisogno lo trovano fuori dalla porta. I rifiuti li mettono in un sacco senza differenziarli, perché tutto va distrutto. Comunicano con il mondo esterno, compresi gli operatori del Covid Hotel, tramite telefono e tablet. Stanno bene, hanno sconfitto il virus ma sono ancora contagiosi e rischiano di poterlo trasmettere. Per loro è nata la struttura. Un albergo sul lungomare di Marzocca dove restano in attesa del tampone negativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA