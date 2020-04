Paolino mette all’asta le maglie dei giocatori a favore dell’ospedale di Torrette

ANCONA - Assist di Paolino Giampaoli per l’azienda Ospedali riuniti di Torrette. Il giornalista ha infatti deciso di mettere all’asta «le mie maglie di giocatori di serie A e B originali - si legge sulla pagina Facebook di Paolino - Dopo aver parlato con il Direttore generale degli Ospedali Riuniti di Torrette, Michele Caporossi, ho deciso che i vincitori delle maglie potranno fare il loro bonifico al nostro ospedale Regionale. La mia scelta non è stata casuale, ma fortemente motivata dal fatto che in prima persona sono stato coinvolto dal caso Corona Virus e il modo migliore per ringraziare tutti i componenti di quella struttura era questo». L’asta per ogni singola maglia parte da 80 euro e resterà aperta fino al 30 aprile. Chi si aggiudicherà l’asta riceverà le indicazioni per fare il bonifico direttamente all’azienda ospedaliera. Per ulteriori informazioni visitate la pagina Facebook di Paolino Giampaoli.

