Osimo piange il fruttivendolo Betto, è la sesta vittima del Covid

OSIMO - Non ce l’ha fatta a vincere la sua duplice battaglia contro il male. Osimo dopo aver pianto lo storico ristoratore Tarcisio Morbidoni, è di nuovo in lutto per un altro suo grande lavoratore, Benedetto Spinsante, fruttivendolo di 67 anni. La figlia Martina lunedì aveva lanciato l’allarme su Facebook annunciando che il padre, già malato, aveva contratto anche il Covid 19, e aveva chiesto ai clienti del negozio di famiglia (Elena Frutta e Verdura) di mettersi in quarantena.



L’allarme

«La situazione sta degenerando», aveva scritto raccogliendo decine di messaggi di sostegno e anche di ringraziamento per aver avvertito del contagio, che oltre al padre riguardava anche lei e la mamma Elena. Nel giro di tre giorni il triste epilogo quando, la notte scorsa, Benedetto è morto all’ospedale di Torrette.







Lo ha comunicato ieri sempre la figlia su Facebook: «Purtroppo questa notte alle 3 mio padre Benedetto conosciuto come Betto, se n’è andato. Ha lottato fino all’ultimo ma il male e questo maledetto virus si sono uniti e lo hanno sconfitto. Ringraziamo tutti coloro che ci sono stati accanto in un momento così delicato, gli amici che lo hanno fatto sorridere, altri che lo hanno fatto arrabbiare mantenendo così il suo spirito sempre combattivo». La situazione a Osimo conta per ora sei decessi per Coronavirus, tutti con patologie pregresse.

Il nosocomio

All’ospedale gli accessi stanno diminuendo drasticamente anche perché il Ss. Benvenuto e Rocco è tra i pochi scelti per essere No-Covid. C’è solo un accesso differenziato al pronto soccorso con camera di degenza provvisoria, ma ogni caso sospetto viene poi trasferito a Torrette. Enzo Frati, primario in pensione del pronto soccorso, lancia un appello per stare vicini ai suoi ex colleghi: «Ora è il momento della responsabilità civile da parte di tutti, evitiamo inutili uscite, per la propria sicurezza e per quella altrui, in primis degli operatori socio sanitari». A chi ora recrimina per le scelte regionali passate di chiusura dei piccoli ospedali come Muzio Gallo, Castelfidardo e in parte Loreto, che avrebbero garantito più posti letto, Frati ribatte: «Dire che era necessario mantenere aperti gli ospedali piccoli non è corretto, le degenze sono diminuite negli ultimi 20 anni, semmai si doveva investire di più sul personale, rinforzare i reparti già esistenti, speriamo lo si faccia anche dopo l’emergenza».

Lo stesso Frati in qualità di socio della Somacis, azienda di Castelfidardo di circuiti stampati anche elettromedicali con sedi anche in Puglia, Inghilterra, Cina e Usa, ha annunciato che sono stati donati all’ospedale osimano mille mascherine ffp2. © RIPRODUZIONE RISERVATA