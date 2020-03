Ordinanza del sindaco Bacci: disposta la chiusura per due circoli

JESI - Un appello al senso di responsabilità degli jesini e l’annuncio della chiusura, con ordinana firmata ieri pomeriggio, di due centri sociali cittadini fra gli avventori dei quali sono stati riscontrati due casi di positivi al Coronavirus. Il sindaco di Jesi Massimo Bacci e buona parte della Giunta hanno fatto il punto e richiamato tutti a fare la propria parte con una conferenza stampa straordinaria trasmessa in diretta social. Fino al 15 marzo il centro sociale L’Incontro di via Tessitori (quartiere San Giuseppe) e il circolo parrocchiale di Sant’Antonio Abate (quartiere Minonna) resteranno chiusi: il gestore del primo già da qualche giorno aveva autonomamente e precauzionalmente sospeso l’attività, arrivata ieri la comunicazione delle autorità sanitarie – che cercano di ricostruire per ogni contagiato movimenti e contatti- per quanto riguarda il secondo. I due circoli, frequentati anche e soprattutto da persone anziane, verranno sanificati e tramite i gestori si provvederà a contattare i frequentatori abituali, invitandoli a controlli e cautele del caso. A fare il punto sulle ultime misure anti Covid-19 il comandante della Polizia Locale Cristian Lupidi, mentre il sindaco Bacci, mostrando la foto circolata sui social del centro affollato di giovani nella notte di sabato scorso, ha richiamato tutti a «buone pratiche e comportamenti corretti».

