Spaccia in casa per dribblare i controlli Covid: preso con cocaina, marijuana e la lista dei clienti

JESI - Per non dare nell’occhio, cercare di tenere un profilo basso ed evitare di incappare nei controlli anti-Covid, stando a quanto rilevato dalla polizia, spacciava le dosi di cocaina direttamente a casa sua, dopo aver fissato un appuntamento con i clienti.

È proprio il via vai nei pressi della sua abitazione, nel centro di Serra de’ Conti, che ha insospettito gli investigatori della Squadra Mobile di Ancona. Si tratta di un operaio 32enne incensurato. Sotto sequestro è finito circa mezzo etto di cocaina, divisa in più involucri e un quantitativo minimo di marijuana. In più, i poliziotti hanno rinvenuto circa un etto di creatina, materiale da taglio, bilancini e un foglio manoscritto contenente cifre, nomi e grammature. Per gli inquirenti, una prova dello spaccio intrapreso dal 32enne. L’uomo, su ordine del pm Irene Bilotta, è stato condotto nel carcere di Montacuto.

