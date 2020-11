Norme Covid: serve i clienti alle 19, chiuso un bar. Multati tre ragazzi in giro alle 2 di notte

ANCONA - Un bar fatto chiudere per cinque giorni perché trovato operativo dopo le 18 e multe per un valore di 1.200 euro a carico di tre ragazzi che andavano in giro in piena notte senza una valida motivazione.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, 262 nuovi positivi nelle Marche. Meno tamponi ma un terzo sono infetti/ La mappa del contagio

APPROFONDIMENTI IL PUGNO DURO Tre donne ignorano il coprifuoco: costa molto cara la passeggiata in... L'EMERGENZA Scatta il coprifuoco: la riviera blindata nelle aree a rischio

Il governatore Acquaroli: «Nelle Marche la curva ha frenato. Siamo tra i migliori d'Italia»

Per quanto riguarda il locale per cui è scattata la chiusura forzata, si tratta di un’attività situata alle Brecce Bianche. Il controllo è stato eseguito domenica poco prima delle 19. Nei guai, domenica notte, è finito anche un gruppetto di amici. E’ stato fermato attorno alle 2 dai carabinieri del Norm mentre procedeva a bordo di un’auto lungo via del Fornetto. All’interno del veicolo sono stati identificati due ragazzi e una ragazza di età compresa tra i 20 e i 27 anni. Non hanno spiegato perché stavano girovagando in piena notte, venendo dunque meno al coprifuoco che vieta di uscire di casa, se non per motivi d’urgenza, di salute e lavoro, dalle 22 alle 5. A ogni ragazzo è stata commiata una sanzione del valore di 400 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA