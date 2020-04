Negozio aperto e pieno di clienti: «Non sapevamo nulla». E' il terzo alimentari chiuso

FALCONARA - Ieri sera i carabinieri di Falconara sono intervenuti in zona stazione, presso un’attività di generi alimentari multietnici sulla Flaminia che, poco dopo le 20.00, in spregio alle prescrizioni governative anti coronavirus, ospitava contemporaneamente 3 clienti all’interno del negozio, non garantendo che tra questi fosse rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Il titolare dell’attività, un cittadino bengalese di 45 anni, al momento del controllo si è dichiarato ignaro delle misure varate dal governo come anche gli avventori, tutti stranieri. È il terzo alimentari del centro che viene chiuso dai Carabinieri di Falconara che, al pari degli altri esercizi, potrebbe incorrere in un successivo e più severo provvedimento adottato dal Prefetto che a sua volta potrebbe irrogare un’ulteriore sospensione della licenza, per un periodo massimo di 30 giorni; ad ogni modo, allo stato attuale, la rivendita non potrà riaprire prima di mercoledì 22 aprile. Inoltre l’attività rischia una multa da € 400,00 ad € 3.000,00 che potrebbe essere aumentata fino al triplo per il concorso di due violazioni accertate nella stessa occasione.

