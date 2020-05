Negative al tampone, 11 persone sbarcate dalla nave Costa Magica per tornare a casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la conclusione delle operazioni di prelievo dei tamponi per evirificare il contagio da coronavirus , avvenuta ieri, sono cominciati questa mattina i primi sbarchi dei membri dell’equipaggio della nave Costa Magica, attrraccata ad Ancona, risultati negativi: sono sbarcate 11 persone, di cui 9 italiani e una cittadina brasiliana che vive in Italia, che rientreranno nello loro residenze, e un cittadino inglese che tornerà a casa con un volo di linea. I risultati dei tamponi effettuati il 2 maggio saranno disponibili domani.LEGGI ANCHE:Ne dà notizia il Responsabile Del Gores Mario Caroli che ha coordinato le operazioni sanitarie a bordo. “Ringrazio - afferma il Dg Asur Nadia Storti - tutto il personale Asur, che ha lavorato con celerità e professionalità, anche nella giornata del 1 maggio, in particolare gli infermieri delle equipe prelievi tamponi coordinati da Caroli, la direzione del servizio igiene e sanità pubblica, gli operatori del laboratorio del presidio ospedaliero di Ascoli Piceno, il personale del laboratorio di Loreto, che ha codificato i prelievi differenziandoli dai restanti, e la Sod Virologia di Torrette. Grazie alla collaborazione di tutti è stato possibile portare a termine il nostro lavoro”.