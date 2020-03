La motovedetta ferma il surfista anti-clausura al largo di Portonovo: arriva la denuncia e anche la multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - C’è chi, in barba alle regole, riesce a sgattaiolare fuori di casa per un giro sulla mountain bike e chi invece alza il tiro, prendendo il surf per domare le onde della riviera del. Ma i controlli per verificare il rispetto del decreto “Io resto a casa” non vengono svolti solo via terra, ma anche con le motovedette. E allora, ieri mattina è finito nei guai un surfista anconetano di 50 anni, trovato con le mani sul trapezio e i piedi sulla tavola mentre stava cercando il buon vento al largo di Sirolo per prendere velocità sul filo dell’acqua. A individuarlo è stata una motovedetta del reparto Aeronavale della Guardia di Finanza, impegnata in questi giorni nei controlli a ridosso della costa per evidenziare eventuali effrazioni.LEGGI ANCHE:I militari delle fiamme gialle hanno prima bloccato il surfista e poi lo hanno “scortato” fino alle coste doriche, facendolo approdare a Portonovo, nell’area antistante lo stabilimento La Capannina. Sulla spiaggia era pronta una pattuglia di terra che ha provveduto a identificare e denunciare il 50enne. Non avrebbe dato alcuna spiegazione sul motivo impellente di fare surf nel pieno dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus e gli inviti molteplici da parte delle autorità a non uscire di casa se non per casi di estrema necessità, come andare al lavoro e fare spesa. L’uomo è stato denunciato in base all’articolo 650 del Codice Penale, contestazione diventata ormai un ritornello negli ultimi giorni, e sanzionato con un’ammenda del valore di 206 euro.A incappare contro chi solitamente vigila le strade e non il mare sono stati tre ragazzi anconetani di 19 anni. Mercoledì sera, attorno alle 20, sono stati sorpresi dai carabinieri della stazione di Collemarino mentre stazionavo su una panchina del parco degli Ulivi, una delle aree verdi della città che non è stato possibile chiudere in base all’ordinanza firmata la settimana scorsa dal sindaco Valeria Mancinelli per evitare assembramenti. Il parco di Collemarino, infatti, non ha entrate delimitate da cancelli e lucchetti. Dunque, l’ingresso è libero. I tre amici erano tutti vicini uno all’altro e per di più stavano fumando uno spinello di marijuana. Con una sola uscita serale, il gruppetto è finito nei guai due volte. A ognuno infatti è stata notificata la notizia di reato per non aver rispettato le prescrizioni del decreto “Io resto a casa” firmato dal premier Conte. E poi, sono stati tutti e tre segnalati in Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio è stato anche denunciato dalla polizia un 50enne trovato a stazionare più volte nei pressi di un distributore automatico di corso Carlo Alberto. La pausa caffè è durata più del solito, posticipando di molto il rientro a casa. C’è stato un primo ammonimento da parte delle Volanti. Quando sono tornate sul posto, l’uomo era ancora lì: a quel punto è scattata la denuncia.