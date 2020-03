​IP Gruppo api sostiene la lotta al Coronavirus anche nelle Marche

FALCONARA - Il Gruppo api è al fianco del personale sanitario e dei volontari in prima fila nella lotta al coronavirus nelle Marche. Dopo la donazione di carte carburante al Gemelli e allo Spallanzani di Roma, al San Raffaele di Milano e al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, oggi l’aiuto si rivolge alla regione Marche, con due iniziative importanti.

La prima è la donazione di carte carburante per coprire il fabbisogno di mobilità delle 50/60 persone dell’ospedale Torrette di Ancona più direttamente impegnate contro il Coronavirus.

La seconda iniziativa, in coordinamento con l’Associazione Nazionale Crocerossine d’Italia, è fornitura gratuita alla Croce Rossa Italiana di carte carburante per aiutare la mobilità del personale addetto ai soccorsi e allo spostamento dei malati nelle province di Ancona e Pesaro, particolarmente colpite dalla pandemia. L’impiego delle carte sarà coordinato dalle ispettrici del corpo delle infermiere volontarie di Pesaro e di Ancona.

Un contributo concreto per esprimere gratitudine e vicinanza a chi, giorno e notte, è in prima linea nella lotta ad un’emergenza storica che sta mettendo a rischio la salute di tantissime persone.



Il Gruppo api, che fa capo alla famiglia Brachetti Peretti, è attivo dal 1933 nel settore dei carburanti e della mobilità. Con oltre 1200 dipendenti, una rete di oltre 5000 punti vendita a marchio IP e una logistica distribuita in tutto il Paese, è il primo operatore privato del settore.

